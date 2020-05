La replica di Felipe Melo: “Questo difensore fa il fenomeno, ma rosica e se la fa sempre addosso”

La Redazione24

,

sabato 09 Maggio 2020.

Il brasiliano, compagno dell’azzurro alla Juve, non ci sta: “A livello internazionale non ha vinto nulla. Forse non gli vanno giù gli ‘schiaffi’ di Istanbul e quella Confederations Cup”



