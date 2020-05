Milan, primi tamponi: nessun positivo in squadra

Milan, primi tamponi: nessun positivo in squadra Conclusa la prima sessione di test senza alcuna positività. La squadra continuerà a lavorare individualmente a Milanello. Ieri Scaroni: “Abbiamo qualche contagiato in via di guarigione” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 09 Maggio 2020.

Milan, primi tamponi: nessun positivo in squadra

Conclusa la prima sessione di test senza alcuna positività. La squadra continuerà a lavorare individualmente a Milanello. Ieri Scaroni: “Abbiamo qualche contagiato in via di guarigione”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA