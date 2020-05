Allenamenti in gruppo verso il via libera. Tutti gli appuntamenti per tornare in campo

Allenamenti in gruppo verso il via libera. Tutti gli appuntamenti per tornare in campo Oggi c'è la riunione del Comitato Tecnico Scientifico. In settimana vertice con Conte, assemblea di Lega e consiglio federale. Il governatore della Lombardia frena

La Redazione24

domenica 10 Maggio 2020.

Oggi c’è la riunione del Comitato Tecnico Scientifico. In settimana vertice con Conte, assemblea di Lega e consiglio federale. Il governatore della Lombardia frena



