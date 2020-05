Eriksen e la quarantena: “Pensavo di dormire sul divano di Lukaku o Young, poi…”

La Redazione24

,

domenica 10 Maggio 2020.

Eriksen e la quarantena: “Pensavo di dormire sul divano di Lukaku o Young, poi…”

Il centrocampista danese racconta i suoi due mesi di lockdown: “La polizia mi ha fermato, non sapevo non si potesse fare nulla. Sono stato nelle strutture del club in isolamento, è stata dura”



