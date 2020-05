Famiglia di Melissa residente in Germania dona alla comunità disinfettante per le mani

Famiglia di Melissa residente in Germania dona alla comunitĂ disinfettante per le mani

Il Sindaco Falbo: Un enorme grazie ai nostri concittadini Palma Drago, Salvatore Masino e Nicola Masino per l’ impegno preso nel donare alla comunitĂ di Melissa

La Redazione

Melissa - Villingen (Germania),

domenica 10 Maggio 2020.

Il dovere di aiutare non ha confini. #Villingen #Germania #Melissa #Italia. Martedì e Giovedì sarĂ possibile con piccoli contenitori recarsi presso la sede Municipale a Melissa e presso il Banco Alimentare a Torre Melissa ( ex Cantina Sociale ) per rifornirsi di disinfettante per le mani. -Afferma il Sindaco di Melissa Raffaele Falbo- A Melissa presso le sede municipale – dalle 9 alle 12. A Torre Melissa( ex Cantina Sociale) – dalle 16 alle 18.

Sono una famiglia di nostri conterrani che in Germania hanno un fabbrica di produzione di materiali per la sanificazione e disinfestazione delle attivitĂ pubbliche e private. -Continua il Sindaco- Hanno inviato diversi contenitori di liquido per igenizare le mani a base di Alcol da distribuire alla popolazione Melissese. Un grazie di cuore a nome di tutta la comunitĂ .

© RIPRODUZIONE RISERVATA