Fase 2: il mondo dello spettacolo viaggiante, i giostrai incontrano l’assessore al lavoro Fausto Orsomarso per la ripartenza

I giostrai attingeranno ad un bonus di 2000 euro cumulabile con tutte le indennitĂ e le agevolazioni

La Redazione

Catanzaro,

domenica 10 Maggio 2020.

Il mondo dello spettacolo viaggiante (giostre), circa 300 piccole e medie aziende, tutti residenti in Calabria che, lavorano sul territorio creando un indotto di lavoro di oltre 1000 persone attraverso due associazioni che, rappresentano una buona fetta di operatori di questo settore. Le associazioni, La FELSA CISL SNISV e la SNAV CGIL, attraverso i loro delegati regionali per la calabria, D’AMELIO CANIO VINCENZO e GUZZI DOMENICO, hanno avuto un tavolo di incontro con l’assessore al lavoro FAUSTO ORSOMARSO, il quale ha illustrato degli aiuti concreti per ripartire in attesa di poter lavorare con restrizioni fattibili al nostro lavoro. Nel piano degli aiuti, i giostrai attingeranno ad un bonus di 2000 euro cumulabile con tutte le indennitĂ e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economica causata da covid-19, oltre ad altri aiuti che arriveranno a fondo perduto con il protrarsi della crisi. Il tavolo d’incontro resta aperto, per discutere di problematiche del settore delle giostre,per agevolazioni ed abbattimenti di altre tasse comunali, quando la pandemia permetterĂ il ritorno a fare divertire gli abitanti della regione nelle varie cittĂ .

