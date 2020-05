Il “bellissimo” Little Richard

È morto Little Richard. Come raccontarlo? Cercate online una puntata del Dick Cavett Show mandata in onda il 17 febbraio 1970. Dati i tempi in cui viviamo, qualcuno potrebbe oggi accusare Cavett di aver all’epoca fatto di tutto per ridicolizzare, dalla sua posizione privilegiata di maschio bianco, u continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

domenica 10 Maggio 2020.

È morto Little Richard. Come raccontarlo? Cercate online una puntata del Dick Cavett Show mandata in onda il 17 febbraio 1970. Dati i tempi in cui viviamo, qualcuno potrebbe oggi accusare Cavett di aver all’epoca fatto di tutto per ridicolizzare, dalla sua posizione privilegiata di maschio bianco, u

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA