Il Coronavirus in Italia: Morte 194 in un giorno, i casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 218.268. Bollettino di ieri 9 maggio

I dati sono stati comunicati dal Capo della Protezione civile e Commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli

domenica 10 Maggio 2020.

I dati confermano trend in calo di nuovi positivi e decessi, in aumento il numero dei guariti soprattutto per l’aggiornamento dei dati della Lombardia. È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 dell’9 maggio dalla Protezione civile.

L’incremento dei nuovi positivi è pari a 1.083.

Complessivamente i casi dall’inizio dell’emergenza sono 218.268, così divisi:

103.031 guariti

84.842 attualmente positivi

30.395 deceduti (questo numero potrà essere confermato dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso)

Tra gli attualmente positivi:

69.974 sono in isolamento domiciliare

13.834 ricoverati con sintomi

1.034 in terapia intensiva

