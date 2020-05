Inter, non solo Icardi: occhi sul Psg per Kurzawa. E Cavani aspetta

Inter, non solo Icardi: occhi sul Psg per Kurzawa. E Cavani aspetta Le contropartite per Mauro non convincono, ma si seguono gli svincolati: c’è anche Meunier continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 10 Maggio 2020.

Inter, non solo Icardi: occhi sul Psg per Kurzawa. E Cavani aspetta

Le contropartite per Mauro non convincono, ma si seguono gli svincolati: c’è anche Meunier



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA