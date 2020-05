Le Note dei vescovi

A guardare i comunicati e le Note della Conferenza episcopale italiana viene da dar ragione a quanti chiedono che si celebri al più presto un Sinodo per l’Italia. I vescovi si sono incartati anche sulla pandemia, con le giravolte che si sono viste in questi mesi e sulle quali non vale la pena tornar continua […]

La Redazione 24

,

domenica 10 Maggio 2020.

