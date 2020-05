Piano con l’ecobonus

Un bonus del 110 per cento per chi investe in efficienza energetica. La promessa lanciata dai Ministri Stefano Patuanelli e Riccardo Fraccaro (che inizialmente avevano addirittura fissato l’asticella al 120 per cento) è solo apparentemente un paradosso matematico. L’idea nasce dalla volontà di rilan continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

domenica 10 Maggio 2020.

Un bonus del 110 per cento per chi investe in efficienza energetica. La promessa lanciata dai Ministri Stefano Patuanelli e Riccardo Fraccaro (che inizialmente avevano addirittura fissato l’asticella al 120 per cento) è solo apparentemente un paradosso matematico. L’idea nasce dalla volontà di rilan

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA