Spadafora: “Nelle prossime ore il parere del Cts sul protocollo Figc per il calcio” Gli esperti medici si esprimeranno sulle regole per far ripartire gli allenamenti collettivi in sicurezza. Il ministro: “Pronte anche le linee per l’attività di base” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 10 Maggio 2020.

