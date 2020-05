Vivere per ridersela. Luca Ravenna ci racconta la stand up comedy, e come si riprenderà

Vivere per ridersela. Luca Ravenna ci racconta la stand up comedy, e come si riprenderÃ

A marzo, quando negli Stati Uniti qualcuno cominciava a far notare che il Covid non andava sottovalutato, Vulture scrisse che la stand up comedy sarebbe stata travolta e, forse, trasfigurata per sempre. “Noi comici siamo un lusso, siamo inutili”, parola di Roy Wood Junior. E dire che laggiù la stand continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

,

domenica 10 Maggio 2020.

A marzo, quando negli Stati Uniti qualcuno cominciava a far notare che il Covid non andava sottovalutato, Vulture scrisse che la stand up comedy sarebbe stata travolta e, forse, trasfigurata per sempre. “Noi comici siamo un lusso, siamo inutili”, parola di Roy Wood Junior. E dire che laggiù la stand

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA