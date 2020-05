Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta: Ã¨ morto per un aneurisma a 19 anni

Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta: è morto per un aneurisma a 19 anni

Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta: è morto per un aneurisma a 19 anni L’ex centrocampista dell’Atalanta Primavera, oggi al Legnano, era stato ricoverato venerdì dopo un malore in casa mentre si allenava. Stamattina il decesso a Varese continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 11 Maggio 2020.

