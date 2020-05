Boris Johnson dà l’ok: la Premier League può ricominciare a giugno

Boris Johnson dà l’ok: la Premier League può ricominciare a giugno Via libera dal governo britannico a eventi sportivi e culturali dall’1 giugno. Partite ovviamente a porte chiuse, i club pensano al 12 giugno come data per la ripartenza continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 11 Maggio 2020.

Boris Johnson dà l’ok: la Premier League può ricominciare a giugno

Via libera dal governo britannico a eventi sportivi e culturali dall’1 giugno. Partite ovviamente a porte chiuse, i club pensano al 12 giugno come data per la ripartenza



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA