Non solo Maldini: Seedorf, Inzaghi, Leo, Boban… Che fatica tornare in pista al Milan

Non solo Maldini: Seedorf, Inzaghi, Leo, Boban… Che fatica tornare in pista al Milan Negli ultimi 10 anni tanti ex calciatori passati tra panchina e società non hanno inciso come ci si aspettava: Gattuso l’unica vera eccezione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 11 Maggio 2020.

Non solo Maldini: Seedorf, Inzaghi, Leo, Boban… Che fatica tornare in pista al Milan

Negli ultimi 10 anni tanti ex calciatori passati tra panchina e società non hanno inciso come ci si aspettava: Gattuso l’unica vera eccezione



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA