Allenare la mente al ritorno in campo. Così il calcio si prepara a ripartire

Il mondo del calcio è al lavoro per provare a ripartire. Sabato, in Germania, nuovo fischio d’inizio della Bundesliga, il 12 o il 19 giugno potrebbe riprendere anche la Liga spagnola. In Inghilterra la Premier League è appesa alle decisioni del Governo, come la Serie A, ancora in bilico. Intanto, pe continua a leggere su […]

La Redazione 24

martedì 12 Maggio 2020.

