Così i clan approfittano dell’emergenza coronavirus

È possibile che la mafia arrivi prima della politica. Perché? Perché nel sud Italia la mafia c'è e una parte dello stato no. O se c'è, non ha la prontezza necessaria in questi disgraziati tempi del Coronavirus. Mentre nei palazzi del governo si annuncia l'erogazione di miliardi, e miliardi, e miliar

La Redazione 24

,

martedì 12 Maggio 2020.

