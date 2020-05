”Il plexiglass nel ristorante? Mio padre si rivolterebbe nella tomba”

“Franca Rame me menerebbe a vedere il plexiglass tra i tavoli. Direbbe: leva sto affare”. Per non parlare di Dario Fo, che tante volte si è seduto con lei a mangiare. Così come Monicelli, Scola, Benigni, Morandi. Addirittura Sartre negli anni ’70. E il mondo della politica: da Bertinotti a Fassino, continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

martedì 12 Maggio 2020.

