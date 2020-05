Li manda in porta in tutti i modi. Ecco chi Ã¨ il re degli assist in Serie A

Li manda in porta in tutti i modi. Ecco chi è il re degli assist in Serie A

Li manda in porta in tutti i modi. Ecco chi è il re degli assist in Serie A In questo campionato ne ha realizzati 12. Noi ne abbiamo selezionati 5. Ecco come Luis Alberto, centrocampista della Lazio, manda in porta i suoi compagni

La Redazione24

,

martedì 12 Maggio 2020.

In questo campionato ne ha realizzati 12. Noi ne abbiamo selezionati 5. Ecco come Luis Alberto, centrocampista della Lazio, manda in porta i suoi compagni



