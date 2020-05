Liga, boom di ricavi e profitti per tutti. Ma il BarÃ§a preoccupa

Liga, boom di ricavi e profitti per tutti. Ma il Barça preoccupa

La Redazione24

,

martedì 12 Maggio 2020.

Liga, boom di ricavi e profitti per tutti. Ma il Barça preoccupa

Terza puntata dell’inchiesta sui conti: tappa in Spagna dove il fatturato è salito a 3,4 miliardi e l’utile aggregato è di 230 milioni. Con un paradosso: il club primo per ricavi, il Barcellona, è quello finanziariamente più sofferente



