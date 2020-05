Note sullo show della liberazione

Il rientro in Italia di Silvia Romano ci ha chiarito alcuni punti importanti su come funzioniamo o meglio: su come non funzioniamo. Un punto è che c’è stata troppa esposizione. Tutti gli ostaggi sono sottoposti a pressioni tremende e non conviene gettarli in pasto al pubblico al loro arrivo e invece continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

martedì 12 Maggio 2020.

