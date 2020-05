Seb in radio dopo il trionfo di Silverstone: “A casa loro! Portiamo via la loro bandiera”

Seb in radio dopo il trionfo di Silverstone: “A casa loro! Portiamo via la loro bandiera” Solito show via radio di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio di Silverstone 2018. Il pilota tedesco scherza con i tecnici: “Che bello vincere a casa loro, portiamo la bandiera inglese a Maranello” continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

martedì 12 Maggio 2020.

Seb in radio dopo il trionfo di Silverstone: “A casa loro! Portiamo via la loro bandiera”

Solito show via radio di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio di Silverstone 2018. Il pilota tedesco scherza con i tecnici: “Che bello vincere a casa loro, portiamo la bandiera inglese a Maranello”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA