martedì 12 Maggio 2020.

Wolff: "Mercedes non può ignorare Vettel". Marko: "A Red Bull non interessa"

Toto lascia uno spiraglio al tedesco: "Sarebbe una risorsa per ogni squadra". Il team austroinglese, invece, chiude la porta

martedì 12 Maggio 2020.

Toto lascia uno spiraglio al tedesco: “Sarebbe una risorsa per ogni squadra”. Il team austroinglese, invece, chiude la porta



