Juve, hai preso uno dei migliori assist-man: guardate che giocate Kulusevski Il video dei migliori 3 assist realizzati in stagione da Dejan Kulusevski, centrocampista del Parma, in prestito dalla Juve. In totale, in stagione, Kulusevski ne ha realizzati 7

La Redazione24

,

mercoledì 13 Maggio 2020.

