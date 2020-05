L’Internazionale delle curve si schiera: 350 tifoserie contro la ripresa del calcio

mercoledì 13 Maggio 2020.

L’Internazionale delle curve si schiera: 350 tifoserie contro la ripresa del calcio

Il documento firmato dai gruppi organizzati di tutta Europa: “Stop alle competizioni finché non si può tornare allo stadio. Non è solo business, non c’è calcio senza tifosi”



