Quel treno speciale per vedere Michael Jordan a Parigi

La Redazione24

,

mercoledì 13 Maggio 2020.

Quel treno speciale per vedere Michael Jordan a Parigi

Nell’ottobre del 1997 i Bulls vinsero il McDonald’s Open a Parigi, sconfiggendo in finale l’Olympiacos 104-78: Michael Jordan fu l’assoluto protagonista. Paolo Avanti ci racconta il viaggio verso la capitale francese per seguire la Benetton Treviso, ma soprattutto per vedere MJ regalare spettacolo al Palazzetto di Bercy



