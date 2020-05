Spadafora: “Il calciatore non è una cassiera, impossibile mantenere distanze”

Spadafora: “Il calciatore non è una cassiera, impossibile mantenere distanze” Il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, durante l’informativa al Senato, ha parlato della ripresa del campionato e delle motivazioni legate alla quarantena di squadra in caso di positività di un giocatore continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 13 Maggio 2020.

