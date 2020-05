Meno tasse e burocrazia. Un buon passo per il rilancio

Il passo avanti atteso sulle imprese, suggerito da tanti fuori e dentro il Parlamento, c’è stato: l’attesissimo decreto aprile diventato maggio e poi trasformato in “decreto Rilancio” – 250 articoli per più di 400 pagine di provvedimenti e fondi per 55 miliardi – prevede la cancellazione di 4 miliar continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

giovedì 14 Maggio 2020.

