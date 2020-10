8.804 nuovi casi, 83 morti. Scuole chiuse in Campania. Iss: “L’epidemia è in fase acuta”

8.804 nuovi casi, 83 morti. Scuole chiuse in Campania. Iss: “L’epidemia è in fase acuta” In terapia intensiva ci sono attualmente 586 degenti, 47 in più rispetto a ieri. Due positivi anche nella Nazionale di canottaggio: 84 in isolamento dopo gli Europei continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 15 Ottobre 2020.

