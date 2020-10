CR7 arrivato a Torino per la quarantena. L’Asl: “Ecco la procedura”

La Redazione24

giovedì 15 Ottobre 2020.

CR7 arrivato a Torino per la quarantena. L’Asl: “Ecco la procedura”

Cristiano Ronaldo ha lasciato l’isolamento in assoluta sicurezza ed è atterrato a Caselle con un volo sanitario, poi è stato trasportato in ambulanza fino a casa



