Cirò Marina: ripuliti i tre canaloni di via Togliatti, via Tridico e Porto

CirĆ² Marina: ripuliti i tre canaloni di via Togliatti, via Tridico e Porto

La Redazione

CirĆ² Marina,

venerdƬ 16 Ottobre 2020.

In considerazione delle condizioni climatiche, afferma il sindaco Ferrari- abbiamo immediatamente provveduto alla ripulitura dei tre canaloni (via Togliatti, via Tridico (lungomare nord) e porto).

A garanzia dell’esecuzione dei lavori di bitumazione (che continuano sul territorio comunale), la direzione dei lavori ha provveduto ad effettuare prelievi e carotaggio, per effettuare le verifiche e le prove di laboratorio stabilite dal capitolato speciale di appalto.

Iniziati anche i lavori di ripristino e riqualificazione del cimitero, compresa la messa in funzione dei servizi igienici.

