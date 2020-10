CR7, messaggio social: “Non permettere che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare”

venerdì 16 Ottobre 2020.

Poche ore dopo la polemica Spadafora-Agnelli il portoghese sui social ha postato una foto con questa frase mentre si trova in isolamento per la positività al Covid-19



