Crotone, rispetto norme anti Covid-19: Tavolo tecnico in Prefettura con le forze dell’ordine per controllo territorio

Riunione nella giornata di ieri, 15 ottobre

Comunicato della Questura

Crotone,

venerdì 16 Ottobre 2020.

Nella giornata di ieri, 15 ottobre, in seguito al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, si è tenuto in Questura un tavolo tecnico presieduto dal Questore di Crotone con la partecipazione dei Funzionari della Polizia di Stato, degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, in cui si è stabilita una mirata intensificazione dei servizi di controllo del territorio volta all’applicazione della normativa anti Covid-19 anche alla luce del D.P.C.M. appena entrato in vigore.

All’esito

della succitata riunione, si è convenuto sulla necessità di porre

maggiore attenzione ai punti nevralgici della città in cui con più

probabilità vi è il rischio che si creino assembramenti di persone;

nello specifico, nelle immediate pertinenze degli istituti scolastici

negli orari di ingresso e di uscita degli studenti, nonché presso le

autostazioni cittadine e le fermate dei bus.

Circa

gli istituti scolastici, oltre alla presenza delle Forze di Polizia a

livello locale, è stato anche auspicato l’intervento di altre forme

partecipative nonché di ampliare gli spazi esterni con maggiori divieti

di fermata e/o sosta.

In

tale contesto composito, sono state anche fornite indicazioni per un

maggior controllo, da parte della Polizia Stradale, sugli autobus di

linea e ciò nell’ambito del progetto “Truck and Bus” che vede coinvolta direttamente tale Specialità della Polizia di Stato.

Inoltre,

soprattutto nelle fasce serali e notturne è stata convenuta una

intensificazione dei servizi volti al rispetto, soprattutto da parte

degli esercizi pubblici, degli orari sanciti dal recente D.P.C.M..

Si

è ancora una volta ribadita la necessità che le norme minime di

contenimento (ed in particolare distanziamento ed uso delle mascherine)

costituiscono indefettibile necessità .

© RIPRODUZIONE RISERVATA