Ronaldo replica a Spadafora: “Tutto falso, ho rispettato il protocollo” Il portoghese, in diretta Instagram durante la quarantena, risponde al ministro per lo Sport a proposito della trasferta in Portogallo: “Ho fatto tutto con autorizzazione” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 16 Ottobre 2020.

