Atalanta a Napoli con Ilicic in più. Scudetto? Sotto sotto Gasp ci crede

Atalanta a Napoli con Ilicic in più. Scudetto? Sotto sotto Gasp ci crede Il campionato non ha più il solito padrone, la Juve è impegnata in una transizione complessa: quest’anno i bergamaschi possono inserirsi nella lotta al titolo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 17 Ottobre 2020.

Atalanta a Napoli con Ilicic in più. Scudetto? Sotto sotto Gasp ci crede

Il campionato non ha più il solito padrone, la Juve è impegnata in una transizione complessa: quest’anno i bergamaschi possono inserirsi nella lotta al titolo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA