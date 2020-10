Crotone-Juve è Ursino contro Ursino. Sfida in famiglia nel nome di Francesco

Crotone-Juve è Ursino contro Ursino. Sfida in famiglia nel nome di Francesco Il direttore sportivo dei calabresi ha un figlio che fa l'osservatore per i bianconeri: "E' più bravo di me, chiedete a Juric". Si sfideranno per 90' senza dimenticare l'altro figlio, scomparso nel 2006

sabato 17 Ottobre 2020.

Il direttore sportivo dei calabresi ha un figlio che fa l’osservatore per i bianconeri: “E’ più bravo di me, chiedete a Juric”. Si sfideranno per 90’ senza dimenticare l’altro figlio, scomparso nel 2006



