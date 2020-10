Pesca in apnea, grandi risultati a Ischia: Isola sul podio nazionale

Le congratulazioni del sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga

Ischia,

sabato 17 Ottobre 2020.

Lo sport dev’essere sempre protagonista per lo sviluppo di un territorio, -afferma il sindaco Vittimberga-, per questo l’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto ha sempre mostrato vicinanza alle società sportive del territorio. Oggi siamo lieti di congratularci con le associazioni Lega Navale Le Castella e Isola Ambiente Apena per la partecipazione ai campionati nazionali di Pesca in Apnea, con il patrocinio del Comune di Isola Capo Rizzuto, che si sono tenuti a Ischia nella giornata di domenica 10 ottobre. La soddisfazione è doppia se si pensa allo straordinario risultato ottenuto da Isola Ambiente Apnea che, con cinque atleti in gara, ha conquistato il secondo posto assoluto, divenendo la seconda società più forte d’Italia. Sempre in alto i colori della nostra città .

