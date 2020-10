Cirò Marina, da lunedi attiva “La cassetta del Cittadino” per la Posta al Sindaco

A renderlo noto è proprio il sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari

Cirò Marina,

domenica 18 Ottobre 2020.

Cari concittadini, nonostante qualche facile ironia, da Lunedì, come promesso, sarà possibile utilizzare “La cassetta del Cittadino” per la Posta al Sindaco.

Cos’è?

Un modo diretto, per comunicare, con il primo cittadino e con l’Amministrazione tutta. Molti già lo fanno, attraverso i social per esempio.A molti abbiamo già risposto, ma troveremo il tempo per farlo con tutti.

Cosa?

Suggerimenti, proposte, segnalazioni, critiche. Anche critiche certo, sappiamo di non essere perfetti, ma lavoreremo duro per fare quanto di meglio si possa fare.

Naturalmente ne auspichiamo un uso corretto e costruttivo, nell’interesse collettivo, per tutto quanto di nostra competenza.

Per dirla con le parole di Papa Francesco, che condividiamo totalmente:

“Il dialogo nasce da un atteggiamento di rispetto verso un’altra persona, dalla convinzione che l’altro abbia qualcosa di buono da dire; presuppone fare spazio, nel nostro cuore, al suo punto di vista, alla sua opinione e alle sue proposte. Dialogare significa un’accoglienza cordiale e non una condanna preventiva. Per dialogare bisogna sapere…”

