Coronavirus: in discesa il numero di contagi in Calabria 94 nuovi positivi, Bollettino di oggi 18 ottobre

Lo rende noto l’ufficio presidenza della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

domenica 18 Ottobre 2020.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 236.

641 soggetti per un totale di 238.747 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto

possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono

2.761 (+78 rispetto a ieri), quelle negative 233.880.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi

positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 116 (21 in reparto; 3 in

terapia intensiva; 92 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 310 (276 guariti,

34 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 237 (16 in reparto; 1 in

terapia intensiva, 220 in isolamento. domiciliare); CASI CHIUSI 578 (542

guariti, 36 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 461(24 in reparto; 1 in

terapia intensiva; 436 in isolamento. domiciliare); CASI CHIUSI 429 (408

guariti, 21 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 11 (11 in isolamento

domiciliare); CASI CHIUSI 146 (140 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 21 (21 in isolamento

domiciliare); CASI CHIUSI 114 (108 guariti, 6 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 226 (226

in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112 (111 guariti, 1 deceduto). È

compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che

era residente fuori regione.

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti

sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 21

ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non

residenti.

Tra i 16 ricoverati presso l’AO di Cosenza tre sono

non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del

setting fuori regione. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti

provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi. I

casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza: 24, Catanzaro 3, Crotone 2,

Vibo Valentia 3, Reggio Calabria 46, Altra Regione o stato Estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono

registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su

territorio regionale sono in totale 629.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di

Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio

pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

