Crucoli, presentato il candidato a sindaco di Rinascita e Cambiamento

Ufficializzato domenica pomeriggio davanti a tesserati e sostenitori del movimento.

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

lunedì 19 Ottobre 2020.

Sarà l’architetto Cataldo Librandi il candidato a sindaco del Comune di Crucoli per la Lista Civica Rinascita e Cambiamento.

Catanlo Librandi, primo da destra, candidato a sindaco per Rinascita e Cambiamento

La presentazione ufficiale si è

tenuta nel tardo pomeriggio di domenica 18 ottobre, alla presenza di tesserati

e sostenitori convocati appositamente ed in forma ristretta, nel pieno rispetto

delle normative anti Covid-19 in merito agli assembramenti.

Librandi, che meno di tre mesi fa

era stato nominato Presidente del Comitato Direttivo di Rinascita e Cambiamento,

guiderà quindi la compagine di candidati che rappresenteranno il movimento

civico alle prossime elezioni amministrative fissate per il 22 e 23 novembre,

salvo ulteriori rinvii per l’incremento dei contagi da coronavirus di questa

seconda ondata o per un eventuale election-day con le regionali che dovrebbero

tenersi a dicembre.

Il nome di Librandi circolava

ormai da diverse settimane ed in forma ufficiosa anche la sua candidatura non

era più un segreto all’interno della sede di Corso Garibaldi, dove continuano

incessantemente le riunioni per la definizione della lista di 12 candidati da

presentare entro le 12 di sabato prossimo.

Librandi, architetto, 48 anni, giÃ

eletto nelle fila della minoranza alle ultime amministrative del 2014, ha

accolto con emozione ed entusiasmo la scelta unanime del movimento da lui

guidato e con poche ma convinte frasi ha espresso la propria gratitudine davanti

ai presenti: “Accolgo la mia candidatura – ha detto – con gratitudine e grande

senso di appartenenza a questo meraviglioso gruppo che fin da questa estate mi

sta dimostrando vicinanza e grande collaborazione nel percorso a suo tempo

avviato per presentarci al meglio ad una campagna elettorale difficile quanto entusiasmante.

Posso garantire che stiamo lavorando per una lista di candidati che

rappresenteranno al meglio tutto il tessuto sociale del nostro comune ed il cui

unico obiettivo sarà quello di rialzare le sorti di una comunità intera

sprofondata da anni nel torpore di una spaccatura sociale e civile mai registrata

prima.”

A seguire sono intervenuti, per

esprimere a nome di tutto il Movimento la propria soddisfazione e incitamento

al neo candidato, Giuseppe Liotti, Antonio Sestito, e Donato Greco, attuali

componenti del Direttivo di Rinascita e Cambiamento, nonché Giuseppe Forciniti

(già sindaco di Crucoli dal 1995 al 2004) e Leonardo Mingrone (già assessore

nella prima Giunta Sicilia, dal 2004 al 2009).

Persone di diversa provenienza politica che evidenziano – hanno ribadito gli altri intervenuti – il lavoro di aggregazione svolto in questi anni da Rinascita e Cambiamento per il perseguimento di un obiettivo comune, portare rinnovamento e rilancio sociale nel nostro Comune.

