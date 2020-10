Dalle fasce super-offensive ai ritorni di Bastoni e Sensi: Conte in Champions può invertire la rotta

lunedì 19 Ottobre 2020.

Dalle fasce super-offensive ai ritorni di Bastoni e Sensi: Conte in Champions può invertire la rotta

In vista della sfida con il Borussia Gladbach di mercoledì a San Siro, ecco i punti fermi e le buone notizie per il tecnico nerazzurro…



