lunedì 19 Ottobre 2020.

Fonseca: “Vogliamo fare meglio dell’anno scorso. Io anche d.s.? No, non mi interessa”

Il tecnico giallorosso: “Stiamo bene, ma dobbiamo restare equilibrati. Non siamo fenomeni quando vinciamo o scarsi quando non facciamo risultato”



