Inter, SOS difesa: troppi gol presi, poco equilibrio. Conte lavora sui correttivi

La Redazione24

,

lunedì 19 Ottobre 2020.

Non solo Kolarov e i tre centrali in affanno: nel focus dell’allenatore gli esterni che non coprono e il centrocampo senza filtro. E torna Bastoni



