Pirlo: “Dybala fondamentale, ma viene da 3 mesi di inattività . Noi, costruiti per vincere”

Pirlo: “Dybala fondamentale, ma viene da 3 mesi di inattività. Noi, costruiti per vincere” Il tecnico alla vigilia della sfida con la Dinamo Kiev: “Paulo era un po’ arrabbiato perché non è entrato sabato, ma viene da tre mesi di inattività ed è stato 10 giorni in camera in Argentina a prendere antibiotici…” continua a […]

La Redazione24

,

lunedì 19 Ottobre 2020.

Pirlo: “Dybala fondamentale, ma viene da 3 mesi di inattività. Noi, costruiti per vincere”

Il tecnico alla vigilia della sfida con la Dinamo Kiev: “Paulo era un po’ arrabbiato perché non è entrato sabato, ma viene da tre mesi di inattività ed è stato 10 giorni in camera in Argentina a prendere antibiotici…”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA