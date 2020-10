Crotone: Provvedimenti alla viabilità cittadina fino al 30 novembre

Lo rende noto l’Ufficio Opere Pubbliche e Manutenzione

La Redazione

Crotone,

martedì 20 Ottobre 2020.

Al fine di consentire lavori di scavo per la posa di un cavo elettrico è stata disposta l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico dall’incrocio tra via Leonardo Gallucci con via Antonio Gramsci fino alla rotatoria di accesso al parcheggio del cimitero direzione Capocolonna dal 19 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 dalle ore 7.30 alle ore 17.30

© RIPRODUZIONE RISERVATA