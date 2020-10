Una Champions per tutti. Caccia al Bayern: Juve, Inter e Atalanta da corsa

martedì 20 Ottobre 2020.

Una Champions per tutti. Caccia al Bayern: Juve, Inter e Atalanta da corsa

I campioni in carica, il City e il Psg in prima fila, poi Liverpool e spagnole. Le italiane partono dietro ma possono sorprendere: un’edizione così aperta non si era mai vista



