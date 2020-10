Cirò Marina: il primo Consiglio comunale convocato per il 22 ottobre

Il primo consiglio comunale è in programma nella sala consigliare del Comune di Cirò Marina: la seduta sarà trasmessa in diretta Facebook

Giuseppe Benevento

Cirò Marina,

mercoledì 21 Ottobre 2020.

Domani (giovedì 22 ottobre), dalle ore 16, la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Cirò Marina, sarà presieduta dal Consigliere anziano a norma dello Statuto comunale.

Il consiglio di domani è di fondamentale importanza per l’avvio dei lavori della nuova amministrazione comunale, che resterà in carica per cinque anni.

In particolare, ci sarà l’insediamento del Consiglio Comunale formato dai Consiglieri eletti, con l’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità . Saranno nominati il Presidente e del Vice Presidente del consiglio.

Ci sarà poi il giuramento formale del nuovo sindaco Sergio Ferrari con la comunicazione della nomina dei componenti della giunta.

Ecco nel dettaglio i punti all’Ordine del giorno

Art. 41, comma 1, del D. Lgs. 267/00. Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti ai fini della convalida.;

Art. 20 dello Statuto comunale. Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale;

Art. 50, comma 11, del D. Lgs. 267/00. Giuramento del Sindaco;

Art. 40, comma 2, del D. Lgs. 267/00. Comunicazione da parte del Sindaco in merito alla composizione della Giunta comunale;

Surroga Consiglieri comunali;

Art. 41, comma 2,del D. Lgs. 267/00. Nomina Commissione Elettorale comunale;

Nomina Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari

Art. 8 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi Capigruppo.

In ottemperanza alle prescrizioni previste dai DPCM del 13 e 18 ottobre 2020, si svolgerà senza la presenza del pubblico che potrà seguire i lavori del Consiglio in diretta streaming.

a presentarsi

muniti di mascherina a protezione delle vie respiratorie che dovrà essere

indossata per tutta la durata della seduta consiliare;

a non creare assembramenti all’accesso dei

locali predisposti per la seduta consiliare mantenendo sempre, in tutte le fasi

della stessa seduta, un distanziamento interpersonale di almeno un metro;

sottoporsi al rilevamento e misurazione della la temperatura corporea all'ingresso della sala;

della la temperatura corporea all’ingresso della sala;

igienizzare

le mani utilizzando la soluzione idroalcolica messa a disposizione

dall’amministrazione e posizionata all’ingresso dei locali. Detta operazione

andrà ripetuta ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità con i prodotti messi a

disposizione;

