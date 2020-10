Coronavirus, l’appello dell’assessore Stefano Gallo: “Rispettare le regole e non abbassare la guardia”

Gallo: “ai commercianti, alle aziende, agli imprenditori, ai ristoratori: tutti insieme potremo superare ancora questo nuovo momento”

La Redazione

Strongoli,

mercoledì 21 Ottobre 2020.

“L’andamento dei contagi da Coronavirus, proprio in questi giorni, è in salita un po’ ovunque, è evidente. Ed è proprio per questo che occorre, da parte di tutti, nessuno escluso, un impegno forte. Ancora maggiore rispetto a quanto abbiamo fatto finora, che è stato comunque tanto. E lo voglio dire in modo chiaro: non serve rinunciare alle nostre libertà , serve invece non rinunciare ad essere responsabili. Per questo occorre, adesso più che mai, rispettare le regole: e questo vale per tutti. Perché il virus non fa differenze, colpisce laddove diamo ad esso modo di trasmettersi. E quindi non mi stanco di ripeterlo: rispettiamo tutti le regole. Dal distanziamento all’uso della mascherina, dall’igiene delle mani all’osservanza di tutte le norme che sono state emanate per non rischiare di favorire la diffusione del virus”. E’ quanto afferma Gallo Stefano, assessore Comunale alle attività produttive di Strongoli. “Mi rivolgo ai commercianti, alle aziende, agli imprenditori, ai ristoratori: tutti insieme potremo superare ancora questo nuovo momento. Siamo all’inizio di una nuova e difficile fase dell’emergenza sanitaria a fronte della quale il Governo ha introdotto nuove misure restrittive, che tornano a limitare alcune libertà e comportamenti dei cittadini. Gestire questo momento, comportandoci in modo da scongiurare ulteriori e ben più gravi restrizioni – afferma l’assessore Gallo Stefano – è la vera sfida che abbiamo davanti nelle prossime settimane. Dobbiamo esserne all’altezza, per tutelare la nostra salute e il nostro sistema economico, per mettere al riparo la parte più fragile delle nostre comunità , non solo i malati e gli anziani, ma anche i giovani, ai quali abbiamo il dovere di garantire la tenuta del sistema economico, un bene primario da salvaguardare a tutti i costi. Tutti dobbiamo essere consapevoli che un nuovo lockdown generalizzato segnerebbe un momento di gravissima difficoltà per Strongoli. Dobbiamo impedirlo”. Gianni LeRose

