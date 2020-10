Crotone: Convocato il Consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione per il 23 ottobre

Il sindaco del Comune di Crotone Vincenzo Voce convoca il Consiglio comunale

La Redazione

,

mercoledì 21 Ottobre 2020.

Il 23 ottobre la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Convocato il Consiglio Comunale di insediamento della nuova Amministrazione, in sessione ordinaria di 1° convocazione, seduta pubblica, nella Sala Consiliare per il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 17.30 e, ove occorra, in 2° convocazione per il giorno 24 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso la stessa sede per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Insediamento del Consiglio Comunale – Convalida degli eletti nella

consultazione elettorale del 21 e 22 settembre 2000 (art. 41 comma 1

del D.Lgs n. 267/2000

Eventuale surroghe dei Consiglieri Comunali

Elezione del presidente del Consiglio Comunale e del vice presidente

Giuramento del sindaco (art. 50 comma 11 del D.Lgs n. 267/2000)

Presa d’atto della comunicazione della nomina dei componenti della

Giunta e del vice sindaco (art. 6 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000)

Elezione della Commissione Elettorale Comunale (art. 41 comma 2 del

D.Lgs n. 267/2000)

Nomina dei componenti la Commissione Elettorale Comunale per la

formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di cui all’art. 13

della Legge 10.4.1951 n. 287

Istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti

Criteri generale per la nomina e la designazione da parte del sindaco

di rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni

(art. 50 del D.Lgs n. 267/2000)

